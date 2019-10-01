روحاني: ايران تدعو للاستقرار والامن المستديم في الخليج الفارسي والشرق الاوسط

اكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ ان "ايران تدعو للاستقرار والامن المستديم في منطقة ​الخليج الفارسي​ و​الشرق الاوسط​"، مرحبا بـ"التطوير الشامل للعلاقات مع ​كازاخستان​ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية"، مشيراً إلى أن "بدء تعاون ايران مع الاتحاد الاوراسي يوفر ارضية مناسبة جدا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين اعضاء الاتحاد مع بعضها بعضا خاصة ايران وكازاخستان".

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