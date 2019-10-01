أمير سعودي معارض: تعيين محمد بن سلمان ملكا على السعودية سيكون قريبا جدا

كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان آل سعود أن "تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكاً على السعودية سيكون قريباً جداً"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة القادمة سوف نشهد إعلان الخائن التافه محمد بن سلمان ملكاً على المملكة، وقد كانت خطته مبنية بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات الأميركية "CIA".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت الامير المنشق إلى أن "الخطة التي ستُنفذ تتضمن تغيير حرس الملك الشخصي، وإحلالهم بالمرتزقة بلاك ووتر، وذلك تمهيداً لإعلان الخائن العميل ملكاً على بلاد السعودية".
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