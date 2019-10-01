أمير سعودي معارض: تعيين محمد بن سلمان ملكا على السعودية سيكون قريبا جدا

كشف الأمير السعودي المعارض خالد بن فرحان ​آل سعود​ أن "تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكاً على ​السعودية​ سيكون قريباً جداً"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة القادمة سوف نشهد إعلان الخائن التافه محمد بن سلمان ملكاً على المملكة، وقد كانت خطته مبنية بالتعاون والتنسيق مع جهاز ​الاستخبارات الأميركية​ "CIA".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفت الامير المنشق إلى أن "الخطة التي ستُنفذ تتضمن تغيير حرس الملك الشخصي، وإحلالهم بالمرتزقة ​بلاك ووتر​، وذلك تمهيداً لإعلان الخائن العميل ملكاً على بلاد السعودية".