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لاريجاني رحب بتصريحات محمد بن سلمان حول حل الخلافات بالحوار

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رحب رئيس ​مجلس الشورى​ ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​ بـ"تصريحات ولي العهد السعودي لحل الخلافات مع إيران بالحوار"، مؤكدا أن "مثل هذا الحوار من شأنه حل العديد من مشاكل المنطقة".

ولفت إلى "إننا نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار وأبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع ​طهران​"، مشيراً إلى انه "بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية"، داعياً الى "تشكل نظام أمني جماعي خاص ب​الخليج​ بمشاركة جميع دول المنطقة".

وأشار إلى "إننا نوصي ​أنصار الله​ بقبول أي وقف ل​إطلاق النار​ ونقول للسعودية إن ذلك في مصلحتها"، مؤكداً أن "التفاوض مع ​واشنطن​ ليس من المحرمات لكن يتوجب عليها رفع العقوبات أولاً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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