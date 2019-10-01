لاريجاني رحب بتصريحات محمد بن سلمان حول حل الخلافات بالحوار

رحب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بـ"تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لحل الخلافات مع إيران بالحوار"، مؤكدا أن "مثل هذا الحوار من شأنه حل العديد من مشاكل المنطقة".
ولفت إلى "إننا نرحب بما نقل عن محمد بن سلمان بأنه يريد حل الخلافات عبر الحوار وأبوابنا مفتوحة للسعودية ونرحب بحل الخلافات عبر الحوار مع طهران"، مشيراً إلى انه "بإمكان أي حوار سعودي إيراني حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية"، داعياً الى "تشكل نظام أمني جماعي خاص بالخليج بمشاركة جميع دول المنطقة".
وأشار إلى "إننا نوصي أنصار الله بقبول أي وقف لإطلاق النار ونقول للسعودية إن ذلك في مصلحتها"، مؤكداً أن "التفاوض مع واشنطن ليس من المحرمات لكن يتوجب عليها رفع العقوبات أولاً".
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