الاتحاد الأوروبي: لخفض التصعيد بعد إطلاق النار على متظاهر في هونغ كونغ

دعت المتحدثة باسم ​الاتحاد الأوروبي​ مايا كوتشيانتشيتش، إلى "خفض التصعيد وضبط النفس" في ​هونغ كونغ​ بعدما أطلق شرطي النار على متظاهر خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.

ولفتت الى أنه "في ضوء استمرار الاضطرابات و​العنف​ في هونغ كونغ، يواصل الاتحاد الأوروبي التشديد على أن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو عبر الحوار وخفض التصعيد وضبط النفس".