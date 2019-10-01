الاتحاد الأوروبي: لخفض التصعيد بعد إطلاق النار على متظاهر في هونغ كونغ

دعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتشيتش، إلى "خفض التصعيد وضبط النفس" في هونغ كونغ بعدما أطلق شرطي النار على متظاهر خلال الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.
ولفتت الى أنه "في ضوء استمرار الاضطرابات والعنف في هونغ كونغ، يواصل الاتحاد الأوروبي التشديد على أن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو عبر الحوار وخفض التصعيد وضبط النفس".
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