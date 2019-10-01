سليماني: حرس الثورة هزم سطوة أكبر جيوش العالم وأكثرها تجهيزا وهو جيش أميركا

لفت قائد قوة ​القدس​ في حرس ​الثورة الإسلامية​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ إلى ان "الأسوار اليوم لم تعد فعالة أمام إرادة حرس الثورة"، مشيراً إلى أن "حرس الثورة هزم سطوة أكبر جيوش ​العالم​ وأكثرها تجهيزاً وهو ​الجيش الأميركي​ وأظهر ضعفه أمام العالم".

وخلال لقاء جمع قادة ​الحرس الثوري الايراني​، أكد سليماني أن " حرس الثورة مهد الطريق للتغلب على الظروف الحالية في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "علينا التصرف بحكمة كما فعلنا في السنوات العشرين الماضية حيث الحقنا الهزيمة بالعدو باستراتيجيات مختلفة"، لافتاً إلى أنه "في السنوات الـ40 الماضية اجتزنا أزمات عصيبة وخرجنا منها مرفوعي الرأس وخلقنا فرصاً كبيرة".