جونسون: سنقدّم قريبا عرضا جيدا للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا منه

أعلن رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ عن عرضه قريبا مقترحات لتعديل اتفاق خروج بلاده من ​الاتحاد الأوروبي​ وتشمل أفكارا جديدة تزيل الترتيب المتنازع عليه الخاص ب‍أيرلندا والذي كانت بريطانيا قد وقعت عليه في السابق، مشيراً إلى "إنني أعددنا عرضا جيدا جدا، وسنقدم عرضا جيدا جدا، سنطرحه رسميا قريبا جدا".

ولفت إلى "إننا نعتقد أن هناك سبيلا جيدا للتقدم، نعتقد أن هناك حلا جيدا وأرجو بشدة أن يبدي أصدقاؤنا الأوروبيون في الاتحاد الأوروبي في ​بروكسل​ وفي دبلن وفي ​ألمانيا​ رغبة كذلك في المضي قدما"، مشيراً إلى انه يريد التخلص من العنصر المثير للجدل في اتفاق الخروج -وهو الترتيب الخاص بأيرلندا- وأنه ليس هناك معنى لمغادرة الاتحاد الأوروبي إذا ظلت البلاد مرتبطة باتحاد جمركي.

وأشار إلى ان "التخلص من هذا الترتيب أمر رائع لأنه يمكّن بريطانيا من استعادة سيطرتها فعليا على إطارنا التنظيمي وعلى تعريفاتنا وجماركنا وسياستنا التجارية ويسمح لنا بالمضي قدما في علاقات جديدة ومثيرة ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي ولكن أيضا مع بقية ​العالم​".