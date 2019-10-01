النشرة: حركة الشاحنات والبضائع بدأت تعود تدريجيا عبر معبر البوكمال

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "حركة ​الشاحنات​ والبضائع بدأت تعود تدريجيا عبر معبر ​البوكمال​ القائم الحدودي بين سوريا و​العراق​ كما بدأ المواطنون من الجانبين بالعبور من الجانب السوري الى الجانب العراقي وبالعكس عبر المعبر حيث تعمل ​الجمارك​ ووزارة النقل بتسهيل ​حركة المرور​".

ويعد معبر البوكمال-القائم، أهم معبر بري حيوي يربط بين سوريا والعراق، فهو يتصل شرقا بالمدن العراقية، وغربا بخط يؤدي إلى حمص، التي تتصل بدورها ببافي المدن السوربة ويعد شريان حيوي واقتصادي مهم للمنطقة ويبشر بحركة نشطة للتجارة الداخلية والخارجية لما فيه منفعة للبلدين الحدودين والبلدان المجاورة.