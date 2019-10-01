أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "حركة الشاحنات والبضائع بدأت تعود تدريجيا عبر معبر البوكمال القائم الحدودي بين سوريا والعراق كما بدأ المواطنون من الجانبين بالعبور من الجانب السوري الى الجانب العراقي وبالعكس عبر المعبر حيث تعمل الجمارك ووزارة النقل بتسهيل حركة المرور".
ويعد معبر البوكمال-القائم، أهم معبر بري حيوي يربط بين سوريا والعراق، فهو يتصل شرقا بالمدن العراقية، وغربا بخط يؤدي إلى حمص، التي تتصل بدورها ببافي المدن السوربة ويعد شريان حيوي واقتصادي مهم للمنطقة ويبشر بحركة نشطة للتجارة الداخلية والخارجية لما فيه منفعة للبلدين الحدودين والبلدان المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حركة الشاحنات والبضائع بدأت تعود تدريجيا عبر معبر البوكمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.