اوجيرو: انقطاع الخطوط عن الربوة وجوارها بسبب تغيير كابل

اعلنت هيئة "اوجيرو"، في بيان، "ان الفرق الفنية التابعة لها تقوم بتغيير كابل سعة 1200 خط تابع لسنترال انطلياس يغذي منطقة الربوة وجوارها، بحيث ستنقطع الخطوط كليا عن المنطقة حتى انتهاء الاعمال ظهر غد الاربعاء 2/10/2019.
واشار البيان الى ان خدمة الانترنت لن تنقطع طيلة فترة عملية تغيير الكابل عن المنطقة المذكورة".
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