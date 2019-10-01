اوجيرو: انقطاع الخطوط عن الربوة وجوارها بسبب تغيير كابل

اعلنت هيئة "اوجيرو"، في بيان، "ان الفرق الفنية التابعة لها تقوم بتغيير كابل سعة 1200 خط تابع لسنترال ​انطلياس​ يغذي منطقة ​الربوة​ وجوارها، بحيث ستنقطع الخطوط كليا عن المنطقة حتى انتهاء الاعمال ظهر غد الاربعاء 2/10/2019.

واشار البيان الى ان ​خدمة الانترنت​ لن تنقطع طيلة فترة عملية تغيير الكابل عن المنطقة المذكورة".