جان قسّيس يسلّم الرئيس أيوب نسخة من كتابه "صلاح تيزاني (أبو سليم) – ديلّلارتيه لبنان"

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، الأستاذ جان قسّيس الذي سلّمه نسخة من كتابه الجديد بعنوان: "صلاح تيزاني (أبو سليم) – ديلّلارتيه لبنان".
وقارن قسّيس (أستاذ سابق في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية) في كتابه أعمال "أبو سليم" المسرحية والتلفزيونية والسينمائية بـ "الكوميديا ديلّلارتيه"، فيما أهدى عمله إلى الجامعة اللبنانية التي احتضنته طالبًا وأستاذًا.
يُذكر أن الأستاذ جان قسّيس كان تولّى منصب نقيب الممثلين بين عامي 2010 و2018، وكتب عددًا من الأعمال المسرحية والدرامية وأعدّ برامج تلفزيونية متنوعة لصالح محطات لبنانية وعربية.
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