شهيب: الظروف الإقتصادية تتطلب جهدا كبيرا ونضوجا سياسيا قبل كل شيء

اشار وزير التربية والتعليم العالي ​اكرم شهيب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى ان "الظروف الإقتصادية التي يمر بها ​لبنان​ تتطلب جهدا كبيرا لمعالجتها على كافة المستويات، والتوافق حول ال​سياسة​ المالية والإقتصادية للدولة. وهذا يتطلب نضوجا سياسيا قبل كل شيء، والابتعاد عن التراشق الإعلامي والإتهام السياسي، وتعميم منطق المؤامرة حتى لا نبقى بما نحن فيه ونغرق جميعا".

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