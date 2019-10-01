التيار المستقل: لحكومة انقاذية مصغرة من اختصاصيين حياديين

سأل ​التيار المستقل​ في بيان له بعد إجتماعه الدوري برئاسة عصام أبو جمرا :"اين وعود بناء معامل انتاج ​الكهرباء​ في ​دير عمار​ و​سلعاتا​ والزوق، وأين محطات التوليد الهوائية التي تعاقب على اطلاق دعاياتها وزراء ​الطاقة​ الاسبق والسابق وتكررها الوزيرة الحالية، واين اصبحت فلاتر عواميد الزوق واين المعامل العاملة على ​الغاز​".

وأكد المجتمعون على مطلب تشكيل ​حكومة​ انقاذية مصغرة من اختصاصيين حياديين من غير النواب تمثل كل ال​لبنان​يين وتقدر على انتشال لبنان من ازماته او يمكن محاسبتها من قبل ​المجلس النيابي​.



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