أبو فاعور: 3850 فرصة عمل شاغرة بالقطاع الصناعي وموجودة بمتناول اللبنانيين

شدّد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، بعد لقائه ووفد من "​اللقاء الديمقراطي​"، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، على أنّ "الصناعة تختزن كاقات كبرى ويمكنها أن تعالج جزءًا كبيرًا من حاجات النقد الأجنبي وسوق العمل"، معلنًا أنّ "3850 فرصة عمل شاغرة في القطاع الصناعي وموجودة بمتناول ​الشباب اللبناني​".

وأوضح أنّ "الإجراءات الّتي نقوم بها، كلّها علاجات للعوارض الحاصلة، بينما العلاج الجذري هو وقف الاستنزاف للعملة الأجنبية". وبيّن أنّ "رغم معاناة قطاع الألسبة، الّذي يكاد يندثر بفعل المنافسة الجشعة، إلّا أنّه يختزن 1500 فرصة عمل، وقطاع الأحذية رغم معاناته، فهو يختزن 500 فرص عمل؛ وهذا مسح أوّلي قابل للتوسّع وأن يؤمّن فرص عمل أكبر".