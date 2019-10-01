قوى الأمن عممت صورة سورية غادرت مكان إقامتها في محلة القبة ولم تعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقودة: فاطمة عماد بزركان (مواليد عام 2005، سورية)

التي غادرت بتاريخ 29/9/2019 مكان إقامتها الكائن في محلة ​القبة​ – شارع ابن سينا، متوجهةً الى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386184/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.