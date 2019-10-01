لفت المنسق المقيم للامم المتحدة في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​ بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى "إنني التقيت الحريري وناقشنا آخر التطورات في لبنان، مع التركيز بشكل أساسي على ​الاقتصاد​ وأكدنا أهمية تنفيذ الإصلاحات وليس الإعلان عنها فحسب، وتقديم موازنة 2020 في الموعد المحدد حتى يتمكن الناس من معرفة على أي جانب من الإصلاحات يتم التركيز وناقشنا أيضا أهمية الحفاظ على الثقة بالاقتصاد أو استعادتها وأكدنا الدعم المستمر للأمم المتحدة، وقدمنا بعض النصائح حول الإصلاحات".

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كانت هذه تفاصيل خبر لازاريني بعد لقائه الحريري: أكدنا أهمية تنفيذ الإصلاحات وتقديم موازنة 2020 بموعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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