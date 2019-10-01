افرام: لجنة الاقتصاد وضعت خطة خمسية توصلنا إلى صفر عجز بعد 5 سنوات

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نعمة افرام​ إلى ان "ما نراه الآن يؤدي إلى القلق ولكن لي فقط الآن بل في ​المستقبل​ أيضا"، موضحاً أنه "انطلاقا من تحمل مسؤوليتنا في لجنة ​الاقتصاد​ والتخطيط في زمن مفقود به الاقتصاد والتخطيط وانطلاقا من واجباتنا ومنذ انطلاق موازنة العام 2019 أن عملنا على إعداد خطة خمسية لتكون أمام الرأي العام اللبناني والدولي ونحن كدولة لبنانية وكمؤتمنين على مصير أولادنا ستكون لنا رؤية توصلنا إلى صفر عجز بعد 5 سنوات".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أشار افرام إلى "إننا نعتبر في اللجنة انه ليكون عندنا مصداقية لا يمكن أن نصل إلى عجز صفر في المئة قبل أو أقل من 5 سنوات لان الاجراءات التي سنأخذها لا يمكن للموطن اللبناني أن يتحملها بسنة واحدة"، لافتاً إلى انه "من الضروري أن تكون سنة 2020 سنة الاتصالات في لبنان"، معتبراً أن "الخطورة هي اذا ازدادت الفوائد الى الـ 15 في المئة".

وأكد "إننانحن في أزمة مصداقية فعلى الدولة استعادة مصداقيتها سريعاً ونعتبر أن هناك 13 اجراء ممكن اتخاذه من أجل الوصول الى العجز المطلوب".