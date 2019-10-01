عطالله: الفريق الذي يظن أنه قادر على ضرب بنية الوطن فلا يتكل على "طول بالنا"

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الفريقين الموجودين معنا بالسلطة"، قائلا "الفريق الذي يظن أنه قادر على ضرب بنية الوطن كما كان يفعا قبل 30 عاما، فلا تتكل على "طول بالنا" والفريق المُتهم أهنه قوي ومسيطر على البلد، فليس بامكانك أن تكون مع كل ثورات الدنيا والثورة الحقيقية ضد الفاسدين والزعران مستقيل منها".

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