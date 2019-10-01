مقتل 11 شرطيًا أفغانيًا في هجوم لطالبان









اسماء السيد - بلخ: قتل 11 شرطيًا أفغانيًا على الأقل، وتم أسر 13 آخرين الثلاثاء، عندما اقتحم عناصر من طالبان مقرهم في شمال أفغانستان، بحسب مسؤولين.

وشن أكثر من 400 مسلح من طالبان كانوا على متن دراجات نارية هجومًا على مركز الشرطة في منطقة شورتيبا في ولاية بلخ في ساعة مبكرة الثلاثاء، أعقبه تبادل لاطلاق النار استمر لفترة طويلة، وفق ما أعلن المتحدث باسم سلطات الولاية منير فرهد لوكالة فرانس برس. وقال "قتل 11 شرطيا في الهجوم. وتكبدت طالبان أيضا خسائر فادحة".

أوضح المسؤول الكبير في شورتيبا كريم خان لوكالة فرانس برس أن عناصر طالبان أسروا 13 شرطيًا آخرين، وأضرموا النار بمبان في المقر، قبل أن يغادروا المكان.

وأعلنت طالبان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت إن عناصرها سيطروا على المنطقة. يأتي الهجوم بعد أيام على مشاركة ملايين الناخبين في انتخابات لاختيار رئيسهم المقبل، رغم مئات التفجيرات والهجمات المحدودة في مراكز اقتراع. لكن المسؤولين أثنوا على جهود قوات الأمن الأفغانية في الحؤول دون قيام طالبان بشن هجمات واسعة النطاق.