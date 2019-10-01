شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية الشعب الجمهورى": شعب مصر تحمل الصعوبات وسيجنى الثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصرى على مساندته للدولة وتصديه للمؤامرات التى تحاك ضد الوطن.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وقال "أبو هميلة" لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "أحييك على الإدارة الحكيمة لفترة الأربعة سنوات السابقة من أدوار انعقاد المجلس".

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وتابع: "مصر دائما تتعرض لمؤامرات منذ آلاف السنين، كشعب مصرى أخذ على هذه المؤامرات، وهو شعب قوى وعظيم وعارف كيف سيتعامل فى مثل هذه الأحداث، والدليل على ذلك أننا واجهنا صعوبات خلال الثلاث سنوات الماضية والشعب تحمل هذه الصعوبات، والحمد لله بدأ الاقتصاد يتحسن والخدمات تتحسن، ونأمل المزيد، وأن تعمل الحكومة لصالح المواطن المصرى، وأن تقف بجوار الناس خاصة فى الأرياف، يجب أن هتم الحكومة بالقرى فى الريف وتوفر الخدمات الناقصة".

واختتم "أبو هميلة"، كلمته، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "أحيى القيادة السياسية على الجهود والإنجازات التى يشهد بها العالم كله، ونحيى شهدائنا، ونتمنى الفترة القادمة أن تكون أكثر تقدما لمصر، وأن يقوم الجميع بدوره على أكمل وجه".