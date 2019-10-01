شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله: الشعب المصرى استطاع إفراز الجيد من الردئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن الشعب المصرى استطاع، استطاع أن يفرز الجيد من الردىء وتصدى لقوى الشر من الداخل والخارج التى حاولت ان تبث سمومها بهدف زعزعة الاستقرار والتشكيك فى مؤسسات الدولة

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصرى لم ينساق، -رغم متاعبه، ومصاعب الحياة - وراء أى مدع أو مستهدف للوطن واستقراره، وخرج يوم الجمعة ليؤكد ثقته فى القيادة المصرية، ومؤسسات الجيش والشرطة

Advertisements

وشدد على أن المصريين يتذكرون للرئيس السيسىي ، حمايتهم من استبداد جماعة أرادت اختطاف الوطن، لافتا إلى أن الرئيس عندما استلم مقاليد الحكم كان الاقتصاد مريضا، وقال، إن الدواء مر، وبالفعل استطاع أن يعبر بالدولة إلى بر الأمان.

وأكد، أن المواطن تحمل آثار الإصلاحات الاقتصادية، وحان الوقت أن تراجع الحكومة أداءها، حيث إن هناك وزراء يؤدون بصدق، والبعض لم يأت بعد، والأمر ذاته ينطبق على المحافظين