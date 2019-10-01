شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية المصريين الأحرار": انحياز المجلس للسيسي اختيار لمستقبل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن إنحياز البرلمان إلى الرئيس هو إنحياز للمستقبل، وإنحياز لبناء دولة عصرية حديثة، وإنحياز لحجم كبير من الإنجازات، مؤكداً أن مصر عادت قوية جداً أمام إدارات العالم.

وأضاف "أبو العلا" في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن خلال زيارة البرلمان الأخيرة إلى أمريكا، شهدنا احترام كبير لمصر، وبـ 3 لغات عبر عدد من القيادات الدولية، أن مصر عادت قوية، وأنها ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رسالة شكر إلى الشعب المصرى، متابعاً، : "شعب أصيل وقف لحماية بلده، وخلف القيادة السياسية والجيش والشرطة واجب".

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وفى سياق منفصل، وجه "أبو العلا" التعازى في وفاة جاك شيراك الرئيس الفرنسي الأسبق، وموجهاَ التهنأة إلى الدكتور عبد الهادى القصبى في تجديد الثقة فيه رئيساً لائتلاف دعم مصر، وللمهندس أحمد السجينى في تجديد الثقة فيه أميناً عاماً للائتلاف، وكذلك تحية إلى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب السابق، متمنياً له التوفيق فى وظيفته الجديدة.