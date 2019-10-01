شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحدد خمس مبادئ للعمل فى دور الانعقاد الخامس .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المبادئ التى سيسير عليها البرلمان خلال دورة الانعقاد الخامسة.

وأوضح عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول أن المبادئ هى نفسها التى حكمت عمل المجلس فى أدوار الانعقاد السابقة، التزاماً ووفاءً لمسئولياتنا تجاه شعب مصر العظيم ، وتشمل: -

أولاً: الالتزام بالدستور والقانون واللائحة، وعدم إقرار قانون إلا بعد دراسة مستفيضة وأن يكون استجابة لحاجة حقيقية للمجتمع أو يسد باباً يمس بصالح الوطن.

ثانياً: الاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة البرلمانية لإلقاء الضوء على ما تعانيه الجماهير من مشكلات، وتبصير الحكومة بها لإيجاد الحلول الناجعة لها.

ثالثاً: التعاون مع الحكومة فى إطار من المصارحة والمكاشفة، لتحقيق الأهداف القومية الكبرى، ومن أجل الصالح العام.

رابعاً: احترام تقاليد المجلس وثوابته، الذى استطاع أن يشكل مركز إشعاع والهام بحسبانه النموذج الذى يستفاد من خبراته وتراثه.

خامساً: مبادرة اللجان النوعية بدراسة قضايا ومشكلات الجماهير وإعداد تقارير بالرأى عنها