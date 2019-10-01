شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية حماة الوطن": مجلس النواب سيكون له دور توعوى للرد على المشككين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الجميع يعلم حجم التحديات التى تواجه مصر وشعبها العظيم، والكل يعلم كيف تكاد المكائد من أجل تركيع هذا الشعب، لكن الشعب المصرى عظيم لا يقبل هذا، والدليل خروج الشعب يوم الجمعة الماضية لمساندة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وتابع "أبو المجد": "بالإضافة لدورنا التشريعى والرقابى والخدمى، أطالب أن يكون لنا دور آخر لدعم الدولة المصرية، وهو الدور التوعوى، كلنا يعلم حجم الإنجازات العملاقة التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى، لكن هناك من يشكك، وعلينا دور توعوى لنكون ضمن الإعلام البديل، لنلقى الضوء على هذه الإنجازات".

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واستطرد النائب أسامة أبو المجد: "أؤكد دعم وتأييد حزب حماة الوطن للقيادة السياسية"، مؤكدا أن دور الانعقاد الأخير للبرلمان يجب أن يشهد تكثيف الجهد من أجل المواطن، وأن يواصل المجلس مسيرته برئاسة الدكتور على عبد العال، قائلا: "أطلب أن يكون هذا الدور لمصالح المواطن المصرى".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "بالفعل دور الانعقاد الأخير رغم أنه قصير سيكون عنوانه الكبير المواطن المصرى"، كما دعا "عبد العال" النواب إلى عدم مغادرة الجلسة لإنهاء بعض المسائل الإجرائية الهامة التى يجب أن تعرض علي المجلس باعتبار أن الجلسة الأولى إجرائية.