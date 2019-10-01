شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير يكشف دعم الإخوان للحركات الإرهابية لنشر الفوضى والعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة"ماعت"، تقريرا عن التحركات الإرهابية التى تقودها جماعة الإخوان، من خلال الحركات التى خرجت من هذه الجماعة، لنشر الفوضى والعنف فى البلاد، بدعم وتمويل من التنظيم الدولى للإخوانى.

ورصد التقرير، الحركات الإرهابية ، ودورها فى نشر الإرهاب والفوضى فى البلاد، والبيانات التى أصدرتها هذه الحركات الإرهابية، ودعم قيادات جماعة الإخوان لهم، وأدلة أن هذه الحركات الإرهابية نشأت من رحم جماعة الإخوان.

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