شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 7 اتفاقيات دولية للجنة التشريعية.. أبرزها قرض خلق الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الأولى فى دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، عدد من الاتفاقيات الدولية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية ـ من الفقرة واحد ـ من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة فى 14 ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين يابانى لتكون 1.983 مليار ين يابانى، والموقعة في القاهرة فى 16 يونيو 2019.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المُدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992، والمعتمدة فى ديسمبر 2012.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر.

5- قرار رئيس الجمهورية رقم 409 بشأن الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر.

6- قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض لتمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع فى أغسطس 2018.

7- قرار رئيس الجمهورية رقم 486 بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية" (برايد)، الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18 فبراير 2019.

Advertisements



