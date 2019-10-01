شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير الخير.. عبد العال يُحيل 16 قانونا للبحث عن البترول والغاز للجنة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين الهامة التى تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى:

أولا التنقيب عن البترول:

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأخرى للبحث عن البتورل واستغلاله بمنطقة خليج السويس.

2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة وادى النيل.

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب الفيوم.

4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق حورس بالصحراء الغربية.

5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية.

6- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

7- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة تنمية بدر 3 وبدر 17 بالصحراء الغربية.

8- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب الرزاق بالصحراء الغربية.

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9- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة أخرى للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية.

10- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة جنوب الوادى للبحث عن البترول بخليج السويس.

التنقيب عن الغاز:

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق العامرية بالبحر المتوسط.

2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة سيدى جابر بالبحر المتوسط.

3- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط.

4- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل.

5- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.

6- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال مراقية بالبحر المتوسط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الول لمجلس النواب، والمنُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.