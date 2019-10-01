شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": السيسي انتصر لـ "الغلابة".. وعلى الحكومة تنفيذ التوجيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتأكيده الواضح بأن الحكومة ملتزمة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة، مؤكدا أن الأهالي البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم دائما ما يحظون بأكبر اهتمام من الرئيس السيسى فهو صاحب الفضل الأول فى المبادرات الاجتماعية والإنسانية التى أطلقها وكان هدفها الرئيسى خدمة الفئات والأسر الاكثر احتياجا .

وقال " زين الدين"، فى بيان له، أن تصريحات الرئيس لقت ارتياحا كبيرا لدى جموع المواطنين بصفة عامة ومن المتضررين من إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها بصفة خاصة.

وطالب النائب محمد زين الدين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى تؤكد أن محدودى الدخل فى قلب وعقل القيادة السياسية، مؤكدا أن تكليفات الرئيس السيسى التى انتصر فيها للمواطنين "الغلابة "واضحة وعلى الحكومة تنفيذها حرفيا وبما يضمن عدم حرمان أى مواطن مصرى يسحق دعم البطاقات التموينية مهما كانت الأسباب والمبررات .

وكان الرئيس السيسي، قد دون على حسابه الرسمى بفيس بوك قائلا : "فى إطار متابعتى لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل فاننى اتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها .. أقول لهم اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تماماً بإتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".