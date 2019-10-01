شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبوشقة أمام البرلمان: حزب الوفد موقفه ثابت من دعم الدولة والرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن البرلمان المصرى أنجز كم قوانين غير مسبوقة عدداً وكماً وكيفاً فى تلك الفترة الفارقة من تاريخ مصر، منها قوانين لم تجرؤ مجالس نيابية سابقة أن تتصدى لها، متابعاً: "هذا البرلمان الذى لأول مرة أتى نوابه بإرادة شعبية حرة، وفى أعقاب ثورة 30 يونيه الشعبية، كان بحق صوتاً وضميراً ومعبراً عن هذا الشعب".

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وأضاف "أبو شقة" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه فى هذه الجلسة التاريخية يوجه الأعضاء فيها رسالة فى الداخل والخارج، أن هذا البرلمان الذى يمثل الشعب المصرى ويعى جيداً المؤامرات وحرب الجيل الرابع الذى تتعرض له الدولة المصرية، التى تستهدف إسقاط الدول، وتصدر الإرهاب، والحرب بالوكالة، ونشر الشائعات، والفتن، والمؤامرات ، والعملاء فى الداخل والخارج.

وتابع رئيس لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن هذه الحرب تعتمد فى أسلحتها على تكنولوجيا حديثة أهمها السوشيال ميديا، مطالباً باستعداد إعلامى جيد، وأن يكون لدينا خبراء ومتخصصين وخطة ممنهجة لمواجهة هذه الأسلحة الحديثة، مشدداً فى نهاية حديثه: "حزب الوفد بتاريخه الذى يقترب من 100 عام ومعروف فى مواقفه الثابتة، ومن مبادئه الوطنية، يدعم الدولة المصرية ورئيسها".