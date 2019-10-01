شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة تعديلات قوانين الكيانات الإرهابية والمرور ومعاشات الشرطة للجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين الهامة المُقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتى فى مقدمتها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.

وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ويتعلق بمعاشات ضباط وجنود الشرطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الول لمجلس النواب، والمنُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، واستمرار العمل بالقانون 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.