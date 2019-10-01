شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يؤكد تأييد القيادة.. وزعيم الأغلبية للرئيس: استكمل ما بدأت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وقوف كافة أعضاء مجلس النواب خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية، وذلك خلال أولى جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، و المنعقدة اليوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر (الأغلبية البرلمانية)، تأييد القيادة السياسية الوطنية الشريفة، والممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً رسالته في هذا السياق:"لقد تحملت مسئولية وطن وشعب ونحن معك، نقول لك لا تخشى إلا الله، ولا تعتمد إلا على الله، واستكمل ما بدأت، واستكمل رفع المظالم، الله يؤيدك ويحفظ مصر والمصريين".

ووجه القصبي، رساله في مستهل دور الانعقاد الخامس باسم الائتلاف، قال فيها: " أعلن باسمي واسم الائتلاف احزاباً ومستقلين إننا نفتح قلوبنا ونمد إيدينا للجميع، قد نتفق أو نختلف في الرأي لكن يجب أن نسمو فوق كل خلاف، فلا يجوز بأي حال أن نختلف علي صالح الوطن والمصريين".

ولفت القصبي، إلى أن المجلس علي مدار ادوار الأنعقاد السابقة شهدت قاعه البرلمان عملاً تشريعياً غير مسبوق ورغم كل التحديات والصعوبات استطاع المجلس أن يُغلب صالح الوطن فتحية لرئيس البرلمان.

وشدد القصبي، علي ضرورة أن يشهد المجتمع مع بداية دور الانعقاد تعاون ملحوظ مع كافة السلطات التي يجب أن تتكامل من أجل صالح الوطن والمواطن، وأن يشهد هذا الدور تعاوناً بين السلطة التنفيذية مع نواب الشعب.

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