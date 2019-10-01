شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: مؤسسات الدولة تتكاتف لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وقال "عامر"، فى كلمته: "بداية نتقدم بالتهنئة لكم فى بداية دور الانعقاد الخامس، وعلى ما قدمتوه خلال الأدوار السابقة، وعلى العزيمة لأداء دور الانعقاد القادم والعمل الوطنى فى كل موقع ومكان".

وتابع "عامر": "تعلمون جميعا أن مصر تواجه تحديات متعددة، وكلنا علينا دور فى مواجهة هذه التحديات، والدور البارز لنا هو فى مقدمة جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات، وجميعا كل فى موقعه نستطيع أن نعمل جميعا لدعم مصر فى كافة الاتجاهات حتى تواصل مواجهة التحديات بقوة".

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وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطنى، أنه الله سبحانه وتعالى أكرم مصر بقيادة مخلصة ووطنية وشعب عظيم على مدى التاريخ كان له دوره الوطنى فى دعم مكانة بلده الإقليمية والعالمية، وكانت مصر الحضارة والسلام بأيديكم وجهودكم وجهود أبنائها الكرام لتتقدم مصر، بالعمل بشعار "يد تبنى ويد تحمل السلاح فى مواجهة الإرهاب والعناصر الكارهة فى الخارج والعناصر الشريرة فى الداخل التى تحمل الأحقاد على المجتمع وتكيد كيدا عندما تتقدم مصر".

وختم اللواء كمال عامر كلمته، قائلا: "كلنا ثقة أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر مصر فى القرآن الكريم، فإنه سيحفظ مصر، وبفضل قواتها وشعبها المخلص".