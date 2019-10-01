محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
أظهرت بيانات للبنك المركزي، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.7% مقارنة بعام 2017-2018.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات مساء أمس، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 25.2 مليار دولار في عام 2018-2019 مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.
وبحسب البيان، فإن صافي التحويلات الرسمية ارتفع خلال العام الماضي إلى 350.5 مليون دولار مقابل 206.2 مليون دولار خلال عام 2017-2018، بنسبة زيادة 70%.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي: 4.7 % تراجعا بتحويلات المصريين بالخارج في العام المالي الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.