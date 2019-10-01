١٧ منحة دراسية من جامعة الإسكندرية لطلاب دولة بوروندي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، تخصيص ١٧ منحة دراسية لطلاب دولة بوروندي، لدراسة الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، بواقع 14 طالبًا بكلية الطب و3 طلاب بكلية التجارة.

وقال الكردي، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن المنح المقدمة من جامعة الإسكندرية هذا العام لطلاب دول حوض النيل، بلغ عددها ١٣٣ منحة لدراسة الماجستير والدكتوراه.

وتلقى رئيس الجامعة خطاب شكر من السفيرة عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي، على المنحة التي قدمتها جامعة الإسكندرية للطلاب البورونديين.

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ورحب الكردي، بالطلاب الوافدين من دولة بوروندي للدراسة بجامعة الإسكندرية، مؤكداً حرص الجامعة على تسهيل كافة الإجراءات لجذب الطلاب الوافدين، خاصة طلاب دول قارة إفريقيا، بعد رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة تتبنى استراتيجية في تدويل التعليم العالي بالانفتاح على قبول الطلاب الوافدين من خارج مصر وتشجيعهم على الدراسة بكليات الجامعة المختلفة، وتقديم الدعم الكامل لهم، من خلال مكاتب الوافدين بجميع الكليات، باعتبارهم سفراءً لمصر في الخارج.

على جانب آخر، اقترحت سفيرة مصر بدولة بوروندي، توقيع اتفاقية توأمة بين جامعة الإسكندرية وجامعة بوجمبورا "الجامعة الحكومية الوحيدة في بروندي"، والتعاون معهم لإعادة افتتاح كليتي الصيدلة والطب البيطري.