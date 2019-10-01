محافظ جنوب سيناء: تسديد أقساط وحدات الإسكان الجديدة 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، البدء في سداد أقساط الوحدات السكنية الجديدة التابعة للإسكان الاجتماعي، بداية من الاثنين المقبل 7 أكتوبر، وذلك ببنك الإسكان والتعمير.
وأكد المحافظ، أنه يجرى تسديد مصروفات إدارية قدرها 10 جنيهات، وعملية السداد ستكون من خلال الدفع الفوري بأي مكان عام.
وأوضح أن عملية تسديد الأقساط تتضمن الفترة بداية من شهر يوليو الماضي، وسيقوم المواطنين بسداد قسط شهر أكتوبر، وقسط من الشهور الُمرحلة لتخفيف العبء على المواطنين.
وناشد المحافظ المستفيدين، بالإسراع في سداد الأقساط لاستكمال مشروعات التنمية بالمحافظة.
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