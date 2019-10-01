خلال 24 ساعة .. ضبط 142 قطعة سلاح ناري و200 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 142 قطعة سلاح ناري بحوزة 127 متهم، وتنفيذ 72 ألف و756 حكم قضائي متنوع. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت الحملة في ضبط 200 قضية مخدرات بحوزة 210 متهم، ضُبط خلالها 35 كيلو جرام مواد مخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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