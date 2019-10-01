ضبط موظف لاستيلائه على 60 ألف جنيه من مواطن بزعم توفير فرصة عمل له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج" بقيام "أحد الأشخاص" بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ 60 ألف جنيه، مقابل تدبير فرص عمل له بإحدى الدول العربية إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

أكدت تحريات الإدارة صحة البلاغ وقيام أحد الأشخاص "موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، سبق اتهامه في 4 قضايا "بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية للعمل بها، وقيامه بالاستيلاء من الشاكي على مبلغ 60 ألف جنيه مقابل تدبير فرص عمل له بإحدى الدول العربية، بموجب عقود عمل وهمية، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه المؤثم إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على صور ضوئية لـ "جوازات السفر للشباب راغبي السفر للعمل بالخارج -تصاريح العمل لراغبي العمل بإحدى الدول العربية -سمات دخول لإحدى الدول العربية للعديد من الأشخاص راغبي السفر للعمل بها -عقد عمل بإحدى الدول العربية".

كما تم ضبط هاتف محمول، بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من صور البطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وسمات دخول الخاصة بالشباب راغبي السفر للخارج والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه في هذا النشاط.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.