تونس.. جلسة استثنائية لمناقشة الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

تعقد اليوم الثلاثاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية، اجتماعا استثنائيًا، لمناقشة ما يتداول بشأن طلب الإفراج عن نبيل القروى المرشح للانتخابات الرئاسية.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لم تنظر في
ومنذ الإعلان عن نتائج الدور الأول من السباق الرئاسي، وصعود القروي وقيس سعيد للدور الثاني، تعددت الضغوط في الداخل والخارج للإفراج عن القروي خوفا من الطعن في نتائجها بسبب عدم تكافئ الفرص بين المتنافسين للدور الثاني في انتخابات الرئاسة.
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