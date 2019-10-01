وسائل إعلام بكين تبرز تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الصين

أبرزت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الثلاثاء، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والذي يوافق الأول من أكتوبر.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) وصحيفة (الشعب) اليومية وشبكة (الصين اليوم) أن أمين الرئاسة حسام زعتر نقل إلى السفير الصيني بالقاهرة لياو

لي تشيانج تهنئة الرئيس السيسي، وتحياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، وشعب الصين بهذه المناسبة الوطنية التي يتم الاحتفال بها في الأول من أكتوبر من كل عام.. وحرص الرئيس السيسي على إرسال مبعوث إلى السفارة الصينية ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين.



وأضافت وسائل الإعلام الصينية أن السفير الصيني بالقاهرة لياو

لي تشيانج أعرب، خلال اللقاء، عن شكره للرئيس السيسي على حرصه على إرسال مبعوث لتقديم التهنئة للشعب الصيني والرئيس الصيني بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وإشارته إلى رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأن البلدين حققا العديد من الإنجازات تحت الرعاية المباشرة للرئيسين.وكانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية، ورفع البلدان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014.