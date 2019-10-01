الآثار تكشف تفاصيل استعادة تابوت نجم عنخ الذهبي

عرضت وزارة الآثار، التابوت الذهبى للكاهن الفرعونى نجم عنخ، بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث خرج بطريقة غير شرعية من البلاد أثناء اضطرابات عام 2011، وتم بيعه بوثائق مزورة لمتحف المتروبوليتان فى نيويورك بمبلغ 4 ملايين دولار.

ووجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الشكر لكل الجهات المعنية في مصر وأمريكا للتصدي لسرقة الآثار، واستعادة تابوت الكاهن نجم عنخ.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش جولته بمتحف الحضارة: "منذ ٩ أشهر

قلت بمجلس النواب، إن هناك قطعة أثرية مهمة خرجت عام 1971 ولن أبوح بأسرارها خشية تعرض المفاوضات الجارية للفشل، وها نحن اليوم نحتفل باستعادتها".

وتابع الوزير:"وصل تابوت نجم عنخ إلى مصر منذ ٣ أيام فقط، بعدما بدأت المفاوضات عام ٢٠١٧، وتواصل معنا مكتب المدعي العام الأمريكي، للتأكد من صحة وثائق ملكية أحد الأشخاص للتابوت، بعدما ادَّعى أنه اشتراها من متحف المتروبوليتان".

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وواصل:"عندما عرضت وثيقة تصدير التابوت على شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة اكتشف أنها مزورة، وقال لي هذه القطعة ليست من مفقودات وزارة الآثار ولكن وثيقة تصديرها مزورة لأن الخاتم غير مضبوط واسم هيئة الآثار لم يكن ظهر وقتها".

وأكمل العناني:"استدعينا لجنة الآثار المستردة، ومنها شخصيات مهمة، ودرسنا وثيقة التصدير، واكتشفنا أنها مزورة بالفعل، وكان توقيت تزويرها مدروسًا بعدما حاول المزور أن يستفيد من القانون السابق للآثار الذي كان يبيح خروج الآثار من مصر، في إطار التبادل أو للهدايا".

وختم العناني بقوله:"أي قطعة خرجت من مصر بشكل غير شرعي فإننا لن نتركها ونستردها بأي شكل".