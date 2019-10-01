برلماني عراقي يتوعد إسرائيل بـإجراءات نيابية

اعتبر نائب عن تيار الحكمة أن كشف رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، عن استهداف إسرائيل للحشد الشعبي، "ينبغي ألا يمر مرور الكرام"، وأكد أن مجلس النواب سيتخذ إجراءاته قريبا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال النائب أسعد المرشدي : "إعلان نتائج التحقيقات الحكومية التي تضمنت توجيه الاتهام بشكل رسمي لإسرائيل بالاعتداء على عدد من مقرات الحشد

الشعبي يجعلنا أمام التزام مهم بضرورة التوجه نحو المنظمات الدولية الرسمية والأمم المتحدة لتقديم شكوى رسمية على تلك الانتهاكات والعدوان"، مبينا أن "العدوان يحتاج إلى قرار صارم من الحكومة على اعتبار انه اعتداء على دولة عضو بالأمم المتحدة وتمتلك سيادة كاملة".

وأضاف أن "إعلان رئيس الوزراء عن نتائج التحقيقات ينبغي أن لا يمر مرور الكرام، وأن تتخذ خطوات جادة لعلاج هذا الوضع"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيعمل بشكل جدي لاستضافة رئيس الوزراء والقيادات الأمنية ومنهم قائد القوة الجوية والوزراء المعنيين بالملف الأمني وإبلاغ سفراء الدول الأعضاء بالتحالف الدولي بتلك الانتهاكات".

وشدد على أن "الحكومة مطالبة بإبلاغ التحالف الدولي بتلك النتائج على اعتبار أنه المعني بحماية الأجواء العراقية إضافة إلى وجود اتفاقية استراتيجية مع واشنطن".