الصين تحث على توفير ضمانات أمنية لعملية سياسية مستدامة في سوريا

حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، المجتمع الدولي على توفير ضمانات أمنية لعملية سياسية مستدامة في سوريا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال تاو - في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا، نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن القضية السورية شهدت تقدما مهما في الآونة الأخيرة مع تحقيق اختراق على المسار السياسي، ويشمل ذلك إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسميا عن تشكيل اللجنة الدستورية.

وأضاف أن اللجنة الدستورية ستعقد اجتماعا في 30 أكتوبر، وأن تلك الإنجازات

تمثل أهمية كبيرة للعملية السياسية في سوريا، وأن الصين ترحب بتلك التطورات، معربا عن أمل بلاده أن يولي أعضاء اللجنة أهمية كبيرة لمصالح الشعب السوري، من أجل التوصل إلى توافق خلال وقت قريب.وتابع تاو أنه ينبغي على جميع الأطراف الاهتمام بالشواغل الخطيرة وخلق الظروف الملائمة للتسوية السياسية للقضية السورية، مشيرا إلى أن تصاعد الإرهاب مشكلة أمنية كامنة رئيسية أمام العملية السياسية، وإذا لم تواجه على النحو الصحيح، ستؤثر بشكل سلبي على التسوية السياسية للقضية السورية ومستقبل البلاد.ولفت نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن بلاده تتابع عن قرب اتجاهات القوى الإرهابية في (إدلب) وقضية إقامة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأسرهم في سوريا، موضحا أنه على المجتمع الدولي مواصلة جهوده الجماعية في مكافحة الإرهاب على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ونوه بأن التسوية السياسية هي المخرج الوحيد للقضية السورية، وأنه يتعين على أطراف القضية انتهاز الفرصة الملائمة الراهنة في دعم عمل اللجنة الدستورية.. داعيا الحكومة السورية إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الأمم المتحدة، مع توفير المجتمع الدولي في المقابل الدعم وبذل المزيد من الجهود لمساعدة الأطراف السورية في تضييق فجوة الخلافات وبناء توافق.