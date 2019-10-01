بيونج يانج وواشنطن تتفقان على استئناف المحادثات النووية

أفادت تقارير إعلامية بأن كوريا الشمالية والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف محادثاتهما بشأن برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام من الجارة الشمالية أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات السبت المقبل.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اتفقا خلال قمة جمعتهما على الحدود بين الكوريتين أواخر يونيو، على عقد مفاوضات على مستوى مجموعات العمل بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاصيل اتفاق محتمل.

وكانت قمة أخرى بين الزعيمين قد عُقدت في فيتنام فبراير الماضي، وانتهت بالفشل، حيث لم يتمكن الجانبان من التوصل إلى توافق بشأن القضية المركزية المتمثلة في نزع السلاح النووي لبيونج يانج.