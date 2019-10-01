شرطة هونج كونج تفرق المتظاهرين من أمام مقر الحكومة

قامت شرطة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، بفتح خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين أمام مقر الحكومة.
وأعلن المجلس التشريعي في هونج كونج حالة التأهب القصوى عندما تجمع المحتجون وهم يحملون المظلات أمام المجمع الحكومي.
وكانت الشرطة أطلقت في وقت سابق، أعيرة تحذيرية على المتظاهرين في كولون التي تشهد العديد من المظاهرات المحدودة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" المحلية.
يشار إلى أن مطالب المتظاهرين زادت خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن استخدام رجال الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحتجين على مشروع قانون تسليم الجناة المطلوبين، الذي تم سحبه رسمياً.
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