جونسون يطالب الاتحاد الأوروبي باستبعاد تأجيل "بريكست"

ذكرت صحيفة تايمز أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طالب الاتحاد الأوروبي باستبعاد تأجيل خروج بريطانيا من التكتل.

وقالت الصحيفة في تقرير آخر إن كبار القضاة البريطانيين يخططون للتقدم بطعن قانوني طارئ إذا تقاعس جونسون عن طلب تأجيل الموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، يوم الإثنين، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن حكومة المحافظين التي يرأسها هي الوحيدة القادرة على إتمام هذا الخروج يوم 31 أكتوبر سواء باتفاق أو من دونه.

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وكان الاتحاد الأوروبي وجه تحذيراً شديداً من أن بريطانيا تتجه إلى الخروج من التكتل دون اتفاق، مع قصور الأفكار التي تطرحها لندن بخصوص استبدال الترتيب الخاص بإيرلندا الشمالية قبل ستة أسابيع فقط من موعد الخروج.

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وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أبلغه، بأن لندن لا تزال ترغب في إبرام اتفاق لكنها ستغادر التكتل باتفاق أو من دونه يوم 31 أكتوبر الجاري.