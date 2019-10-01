كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول لاجئ بوروندي في تنزانيا يعود إلى دياره مع بدء الإعادة الجماعية إلى الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول بوروندي لرويترز أن بوروندي وافقت اليوم الثلاثاء، على عودة أول مجموعة من اللاجئين في تنزانيا الى بلادهم يوم الخميس في الوقت الذي تبدأ فيه عملية العودة الجماعية التي تخطط لها الحكومتان.

وأضاف "نيستور بيمنييمانا" المدير العام لحكومة بوروندي لإعادة اللاجئين، إن حوالي 1000 لاجئ هم في المجموعة الأولى، وقال إن العملية "طوعية".

اتفقت بوروندي وتنزانيا في أغسطس على أن إعادة 200 ألف لاجئ بوروندي في تنزانيا ستبدأ في الأول من أكتوبر.

وقالت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان إنها تخشى من أن تجبر الحكومات اللاجئين على العودة إلى ديارهم في بيئة خطرة حيث يواجهون الاضطهاد السياسي.

وبعد الإعلان في أغسطس، تحدثت رويترز إلى اللاجئين في المخيمات الذين عبروا الحدود هربًا من العنف، وقالوا إنه لا توجد وسيلة للعودة بأمان إلى منازلهم.

وقُتل مئات البورونديين في اشتباكات مع قوات الأمن منذ عام 2015، عندما خاض الرئيس بيير نكورونزيزا فترة ولاية ثالثة متنازع عليها.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف عبر الهاتف اليوم الثلاثاء "في هذه المرحلة، الأمور ليست موصلة للعودة الجماعية".

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ولم يعلق على تصريحات المسؤول البوروندي، ولكنه قال أن على اللاجئين "اتخاذ قرار لأنفسهم إذا كان الوضع مناسبًا لهم للعودة أم لا".

ووقال إن الذين شعروا بالأمان قد عادوا بالفعل إلى منازلهم، بينما يواصل الناس مغادرة بوروندي بسبب المشاكل التي يواجهونها هناك.

وقالت منظمة رصد حقوق الانسان ومقرها نيويورك أن حكومة بوروندي لا تتسامح مع النقد، وأن أجهزة الأمن تنفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وعمليات اغتصاب، وخطف، وتخويف معارضين سياسيين مشتبه بهم.

والحزب الحاكم في بوروندي ينكر انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان.

وينقسم سكان بوروندي بين مجموعتي التوتسي والهوتو العرقيتين، كما هو الحال في رواندا المجاورة، حيث تم ذبح 800000 من التوتسي والهوتو المعتدلين على أيدي المتطرفين الهوتو في الإبادة الجماعية عام 1994.

ويشمل البورونديون الذين فروا منذ عام 2015 أعضاء من كلتا المجموعتين.

