كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية (ك.سي.ان.ايه) اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة اتفقتا على عقد محادثات على مستوى العمل في الخامس من أكتوبر، وهو تطور من شأنه أن يكسر شهور من الجمود منذ قمة فاشلة في فبراير.

وتعثرت المحادثات الرامية إلى تفكيك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية في نمط ثابت منذ انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام دون اتفاق.

ووافق الزعيمان على استئناف المحادثات على مستوى العمل في اجتماع مفاجئ على الحدود المشددة بين الكوريتين في يونيو، ولكن النتيجة بقيت غير مؤكدة حيث أطلقت كوريا الشمالية مرارًا صواريخ باليستية قصيرة المدى وانتقدت الولايات المتحدة غالبًا بسبب استمرار التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة أن البلدين اتفقا على إجراء اتصالات أولية في 4 أكتوبر، وتليها محادثات على مستوى العمل، مستشهدة ببيان صدر باسم نائب وزير الخارجية تشوي سون هوى. ولم يذكر المكان الذي ستعقد فيه المحادثات، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال تشوي في البيان: "المندوبون من جانب كوريا الديمقراطية مستعدون للدخول في مفاوضات على مستوى العمل بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة"، مستخدمًا الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأضاف: "أتوقع أن تؤدي المفاوضات على مستوى العمل إلى تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة."

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وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية قد أعربت مؤخرًا عن استعدادها لإجراء محادثات على مستوى العمل، إلا أن الرسائل التي نقلتها وسائل الإعلام الحكومية حذرت من أن واشنطن يجب أن تبدي مزيدًا من المرونة.

وقال كبير المفاوضين النوويين في كوريا الشمالية كيم ميونج جيل في بيان الشهر الماضي إنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم "طريقة الحساب الصحيحة في المحادثات المقبلة".

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبو" في سبتمبر الماضي أن واشنطن مستعدة للقاء نظرائها من كوريا الشمالية وتعتقد أنه من المهم القيام بذلك، على الرغم من أن مستشار الأمن القومي الأمريكي المخلوع جون بولتون حذر يوم الاثنين من أن كوريا الشمالية ليست لديها نية للتخلي عن سلاحها النووي.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان: "نحن نرحب بالاتفاق بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة للمضي قدما في مفاوضات على مستوى العمل في 5 أكتوبر."

وأضاف البيان: "من خلال هذه المفاوضات على مستوى العمل، نأمل أن يتم إحراز تقدم كبير في وقت مبكر لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية."

