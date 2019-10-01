كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 10 أشخاص جراء انهيار جسر تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات التايوانية، إن جسرًا انهار في ميناء بشمال شرق تايوان اليوم الثلاثاء مما أسفر عن اصابة عشرة أشخاص أثناء سحقه العديد من قوارب الصيد ويخشى ستة من أفراد طاقمها.

وسارعت المئات من رجال الانقاذ لاستخدام الرافعات والحفارات وغيرها من المعدات لتحرير القوارب، بينما قام الغواصون بجولة في المياه للذين حوصروا.

وقال "شيه آي تشون" سكرتير عمدة مدينة سواو الساحلية، موقع الانهيار: "انهار الجسر في حوالي الساعة 9:30 صباحًا بينما كانت مركبة ناقلة نفط عليه، مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة".

وأضاف، "كنا نخشى أن يكون بعض الصيادين محاصرين في القوارب".

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية أن معظم الجرحى العشرة كانوا صيادين أجانب، ويخشى أن يكون ستة من طاقم القوارب محاصرين.

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وأنشأت السلطات مركزًا للطوارئ وقال الجيش أن قوات المارينز والبحرية كانوا يساعدون في جهود الإنقاذ.

، قال رئيس وزراء تايوان سو تسنغ تشانغ في منشور على الفيس بوك، "إن إنقاذ الحياة هو الأولوية". مضيفًا، "سأطلب من السلطات ذات الصلة بذل كل الجهود لإنقاذ".

وقال اثنان من المسؤولين إن الجسر الذي يحمل حركة مرور فوق ميناء الصيد المزدحم أضر بثلاثة قوارب صيد وسيارتين، بما في ذلك ناقلة النفط، عندما انهار، على الرغم من أن السبب لم يتضح على الفور.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان أن موقعًا سياحيًا أطلق عليه اسم "جسر العشاق"، تم بناؤه في عام 1998 وتم تعزيز هيكله في عام 2018.

