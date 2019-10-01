كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون: بريطانيا تقدم قريبا مقترحات لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بريطانيا ستقدم قريبًا إلى الاتحاد الأوروبي مقترحات لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأفكار التي تزيل سياسة الحماية المتنازع عليها للحدود الأيرلندية التي سبق لبريطانيا أن وقعت عليها.

بعد أكثر من ثلاث سنوات على استفتاء العام 2016، تتجه المملكة المتحدة نحو موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون فهم واضح لما إذا كانت ستغادر بصفقة، ودون صفقة أو حتى المغادرة بحلول الموعد النهائي.

قبل تقديم المقترحات بشكل رسمي، رفضت أيرلندا الأفكار المبلَّغ عنها، بما في ذلك الفحوصات المادية على البضائع على مسافة من الحدود نفسها، مع وزير الخارجية سايمون كوفيني الذي قال: "بدون مقدمات".

وقال "جونسون"، أحد قادة حملة "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" في الاستفتاء لـ "بي بي سي": "لقد قدمنا عرضًا جيدًا للغاية، وسنقدم عرضًا جيدًا للغاية، وسنطرحه رسميًا قريبًا جدًا".

وأضاف "جونسون": "نعتقد أن هناك طريقة جيدة للمضي قدمًا، نعتقد أنه يوجد حل جيد. آمل أن يرغب الأوروبيون وأصدقاؤنا الأوروبيون في بروكسل ودبلن وألمانيا في المضي قدماً".

وأوضح "جونسون"، أنه يريد تأمين اتفاق معدل في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و 18 أكتوبر، وأن الجانبين حريصان على التوصل إلى اتفاق قد يسمح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في لحظة حقيقة التي ستحدد مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورئاسته للوزراء، يراهن "جونسون" على أنه يمكن أن يحصل على تنازلات كافية من بروكسل لإبرام اتفاق مقبول لدى العديد من مؤيدي الاتحاد الأوروبي في البرلمان البريطاني، والذي يجب أن يصدق على أي صفقة.

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إذا نجح، سوف يدخل "جونسون" التاريخ كزعيم بريطاني قام بتسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وإذا فشل، فقد أقر البرلمان قانونًا يجبره على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة يمكن أن تدمر شعبيته بين الناخبين المؤيني لـ"الخروج".

أيرلندا

تعد أيرلندا مصيرية لأي حل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تعتمد مراهنة "جونسون" المفصلية على إزالة الدعم، وهي سياسة تأمين تهدف إلى تجنب إعادة وضع مراجعة على طول الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني.

يعتبر الكثيرون في جزيرة أيرلندا والاتحاد الأوروبي الحفاظ على حدود مفتوحة أمرًا مهمًا للحفاظ على اتفاقية الجمعة العظيمة لعام 1998 التي أنهت عقودًا من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية.

وقال "جونسون": "ما نريد أن نفعله هو التخلص من الدعم، وهذا هو أهم شيء"، مضيفًا: أنه لا فائدة من ترك الاتحاد الأوروبي فقط للبقاء في اتحاد جمركي.

يقول اتفاق الانسحاب الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، في نوفمبر مع الاتحاد الأوروبي، إن المملكة المتحدة ستبقى في اتحاد جمركي "ما لم وحتى يتم العثور على ترتيبات بديلة لتجنب الحدود القاسية".