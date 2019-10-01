بعدما عوضتها في قناة “شدى”.. خلاف ينشب بين أمل صقر وزوجة غنام

نشب خلاف بين الفنانة والمنشطة أمل صقر، والمدونة رباب أزماني، بعدما عوضت هذه الأخيرة الأولى في تقديم برنامج “فلوورز” على قناة “شدى تي في”.

وطفى الخلاف بين أمل، ورباب، زوجة الفنان فريد غنام، على السطح، بعدما لمحا له عبر حسابيهما في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

ونشرت أزماني تدوينة، تدعي فيها أن أحدا ما يريد تحطيمها بأفعال شيطانية بسبب نجاحها، قبل أن ترد أمل صقر بتدوينات عديدة، معتبرة نفسها المقصودة من كلام رباب.

ولمحت أمل صقر، في بداية ردها، أن رباب أزماني لا تجيد سوى “النسخ واللصق”، في إشارة إلى تقديمها نفس البرنامج بنفس الفكرة، كما اعتبرت أن محاولات استفزازها هي بغرض الترويج للبرنامج على حسابها، مذكرة إياها أنها هي من طلبت منها أن تحضر كضيفة في برنامجها سابقا، وتوددت لها من أجل ذلك.

وعوضت رباب أزماني أمل صقر في تقديم برنامج “فلوورز”، بعدما انسحبت هذه الأخيرة بسبب ما وصفته ظروف اشتغال غير مريحة داخل القناة.