رعب في البيضاء.. صراع بالأسلحة البيضاء بين فصائل “ألتراس” ينتهي بإطلاق الأمن للرصاص

عاشت إحدى الإقامات السكنية بمنطقة البرنوصي في الدار البيضاء، ليلة أمس الاثنين، أجواء مشحونة، بعد أن تبادل مجموعة من الأشخاص ينتمون لفصائل إلترات المشجعين، العنف باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وشهب اصطناعية، ما اضطر شرطي في مصالح منطقة أمن البرنوصي إلى التدخل واستعمال سلاحه الوظيفي في مواجهة أحد الأشخاص الذي عرض حياة الشرطي لخطر وشيك وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد انتقلت إلى إحدى الإقامات السكنية بمنطقة البرنوصي، بناءا على طلب نجدة صادر عبر الخط 19، مفاده تبادل مجموعة من الأشخاص للعنف باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وشهب اصطناعية، والذين واجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة أصيب خلالها عميد شرطة بجروح طفيفة باستعمال شهب نارية.

وأوضح المصدر ذاته أنه ، خلال هذا التدخل، حاول أحد المشتبه فيهم تعريض موظف شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر هذا الأخير لاستعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من ضبطه رفقة اثنين من شركائه، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء ومخلفات الشهب النارية المستعملة في هذا الاعتداء.

وأشار المصدر ذاته الى أنه الاحتفاظ المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، كما تم وضع باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه العمليات الأمنية الميدانية من أجل تحديد هوية باقي المشاركين المباشرين في هذه الأحداث وتوقيفهم.