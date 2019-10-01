ثمن نهائي كأس العرش.. حسنية أكادير يطرح تذاكر مباراته أمام جمعية سلا

يطرح المكتب المسير لفريق حسنية أكادير، بدءا من اليوم الثلاثاء، تذاكر المباراة، التي ستجمع الفريق السوسي بالجمعية السلاوية، يوم غد الأربعاء، ضمن مباريات دور ثمن نهائي كأس العرش.

وتستمر عملية بيع تذاكر المواجهة، التي سيحتضنها ملعب أدارا في أكادير، يوم غد، علما أنها ستكون متوفرة بداية من الساعة التاسعة صباحا، إلى غاية السابعة مساء.

وحددت إدارة “غزالة سوس” نقاط بيع تذاكر اللقاء في نقطتين، وهما ملعب الانبعاث، وأحمد آيت فانا في الدشيرة.

ويلعب الحسنية ثمن النهائي، بعد تغلبه في سدس عشر المسابقة، على ضيفه يوسفية برشيد، بينما فاز جمعية سلا على فريق فتح ويسلان.

ويواجه الفائز من لقاء حسنية أكادير، والجمعية السلاوية، في ربع النهائي، فريق اتحاد طنجة، الذي تأهل على حساب الفتح الرباطي.